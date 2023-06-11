В Якутске за один день по вине водителей автобусов пострадали две пожилые пассажирки

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

За 9 июня в Якутске пострадали две пожилые пассажирки автобусов по вине водителей маршруток, сообщает пресс-служба столичной Госавтоинспекции.

Первое ДТП произошло около 8 часов утра на улице Богатырева. Автобус «ПАЗ 320302-08» резко затормозил — и 65-летняя пассажирка ударилась об кабину водителя. Пострадавшая обратилась с травмами в больницу. Водитель на данный момент еще не установлен.

Второе ДТП произошло около 16 часов на улице Водников. Водитель 49 лет, тоже «ПАЗ 320302-08», не убедился в безопасности маневра, не проверил, все ли пассажиры благополучно высадились и сели в автобус. В результате 72-летняя пенсионерка упала и получила травмы. Водитель уехал с места ДТП.

Пострадавшим назначили амбулаторное лечение.

Проводится административная проверка.

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