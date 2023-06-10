В Якутии водители на дороге встретили медведицу с медвежатами

Фото: скриншот видео «Ленский вестник»

В районе Чаянды водители встретили медведицу и двух медвежат, которые под дождем стояли прямо на дороге.

Видео выложил телеграм-канал газеты «Ленский Вестник».

– Глянь, у, шустрые какие, – говорит автор видео и добавляет: «Идите в лес, чо возле дороги стоите, попрошайки».

Медвежье семейство последовало совету и медленно удаляется в чащу. Посмотреть видео для читателей Дзена можно по этой ссылке.

В апреле в Якутии нашли одинокого медвежонка, которого накормили куличами. Детеныш слонялся возле дороги в Томпонском районе совсем один, где его мама — неизвестно.

Видео как медвежонка кормили пасхальными куличами, вызвало большой интерес в СМИ и соцсетях. 20 апреля маленького топтыгина поймали опытные охотники и привезли в Якутск.

Ветеринары осмотрели его и приняли решение, выпустить его в естественную среду обитания после реабилитации в пункте временной передержки охотхозяйства за городом. Там он содержится в вольере с тем, чтобы, придя в себя от пережитых испытаний и окрепнув, вернуться на волю.

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