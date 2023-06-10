В Якутске забили первую сваю крытого катка со спортивным залом в микрорайоне «Звездный»

Фото: пресс-служба застройщика «РИА»

В Якутске 10 июня в микрорайоне «Звездный» установили «золотую» сваю крытого катка с многофункциональным спортивным залом, сообщает пресс-служба застройщика «РИА».

На торжественную церемонию забития сваи прибыл глава Якутии Айсен Николаев. Он отметил, что уникальность этого объекта заключается еще и в том, что здесь впервые в республике появится дорожка для керлинга.

Фото: пресс-служба застройщика «РИА»

В двухэтажном здании ледового катка общей площадью 5137,27 кв. метров расположатся ледовый хоккейный корт, помещение для занятий керлингом, тренажерный зал, универсальный спортивный зал с раздевалками и душевыми комнатами, медико-восстановительный блок с кабинетом врача, кабинетом для физиолечения и массажа с ваннами, административный блок. Также будет работать прокат коньков.

Фото: пресс-служба застройщика «РИА»

Генеральным подрядчиком на объекте выступает ООО «АЭБ Капитал». Плановое завершение строительства — четвертый квартал 2024 года.

Кроме катка, в микрорайоне «Звездный» должны появиться две школы по 990 мест, два детсада по 315 мест, поликлиника, спортплощадки, детские площадки, велосипедные и пешеходные дорожки.

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