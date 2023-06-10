Жители Строительного округа Якутска вышли на митинг в сквере Гагарина, несмотря на запрет

Фото: KP.RU

В Якутске утром 10 июня поступила информация о замыкании провода и повреждении электрощита в сквере Гагарина.

Именно там в 13:00 должен был пройти разрешенный митинг жителей Строительного округа с требованием расселения микрорайона до конца 2024 года.

Несмотря на то, что восстановительные работы еще не окончены, жители приехали на условленное место.

Между тем распространяется скрин указания о прекращении митинга за подписью уполномоченного представителя от Окружной администрации Якутска Андрея Ларионова.

Фото: KP.RU

«В целях обеспечения безопасности жизни и здоровья участников публичного мероприятия в форме митинга в сквере им. Гагарина с 13 до 15 ч указываю о прекращении публичного мероприятия по причине проведения аварийно-восстановительных работ в связи с замыканием провода и повреждением электрощита на территории сквера», — говорится в сообщении.

Фото: KP.RU

Полиция и городские власти попросили людей разойтись в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на территории сквера. К ним присоединились и организаторы митинга.

«Мы пойдем дальше, чего бы это ни стоило. Пока они нас не расселят. А теперь очень прошу жителей 17-го квартала мирно разойтись. Это не по нашей вине, не случилось того, что должно было случиться, чтобы на нас обратили внимание. Понимаете, мы должны быть цивильными», — сказала одна из организаторов Галина Дьяконова.

Жители и журналисты постепенно разошлись. По нашим данным, никого не задержали.

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