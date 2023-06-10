В Якутске на сквере Гагарина произошло замыкание провода и повреждение электрощита

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Утром 10 июня произошло замыкание провода и повреждение электрощита в сквере имени Ю. Гагарина и «Воротах Якутска», сообщает пресс-служба мэрии Якутска.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

Информация была передана в МУП «Горсвет», на место происшествия немедленно выехали оперативные службы и спасатели Управления ГО и ЧС Якутска.

В настоящее время ведутся аварийно-восстановительные работы, приняты меры по обеспечению безопасности жизни и здоровья горожан.

Фото: пресс-служба мэрии Якутска

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