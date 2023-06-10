Ледоход на реке Лене вышел в устье

Фото: пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии

В Якутии гидрологическая обстановка развивается в соответствии с прогнозом, подтопленных объектов нет, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

Активная фаза весеннего половодья идет на завершение, ледоход на реках Лена и Яна вышел в устье.

Ледоход продолжается на реках Алазея и Индигирка, его выход в устьевую часть рек ожидается в ближайшие сутки.

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