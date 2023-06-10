В Хангаласском районе Якутии водитель попал в реанимацию, опрокинувшись в кювет

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

9 июня в Покровске Хангаласского района произошло ДТП с пострадавшим, сообщает пресс-служба ГИБДД Якутии.

Авария произошла между микрорайонами Подгорный и Селекционный. 38-летний водитель на Toyota Mark II не справился с управлением, съехал с дороги и опрокинулся.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

В результате ДТП водитель получил множественные травмы. Его госпитализировали в реанимационное отделение больницы Хангаласского района.

Выяснилось, что водитель ехал один без пассажиров, был пристегнут ремнем безопасности и трезв. Мужчина имеет стаж вождения с 2012 года, к административной ответственности по линии ГИБДД в течение года не привлекался.

Фото: пресс-служба ГИБДД Якутии

По факту ДТП проводится проверка.

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