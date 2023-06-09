В Якутии создадут центры патриотического воспитания

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев поручил создать в республике центры патриотического воспитания. Они появятся как в крупных городах Якутии, так и в малонаселенных районах.

«Угрозу нашей стране, нашим ценностям сегодня представляет деятельность западного пространства, которая целенаправленно бьет по основам российской идентичности. Нам необходимо сегодня трезво оценить нынешнюю ситуацию, понимать по каким направлениям нам надо действовать, чтобы купировать риски», – отметил Николаев.

Пока неясно, что именно будут представлять из себя эти центры, и по какому принципу они будут работать. Известно, что пункт о создании таких центров включен в единый план мероприятий на 2023 год и плановый период до 2025 года.

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