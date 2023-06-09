В Якутске из-за дождя затопило квартиры в многоквартирном доме

Фото: t.me/yakutsk_vecherniy

В Якутске 9 июня из-за дождя затопило квартиры в доме на Хабарова, 19, сообщает издание «Якутск вечерний».

Оказалось, что Фонд капитального ремонта начал ремонт кровли в доме, и работники разобрали старую крышу. Однако они не учли погодные условия, и дождь затопил некоторые квартиры, повредив имущество жильцов.

Руководитель управы Губинского округа Валентин Романов прокомментировал ситуацию с подтоплением квартир из-за ремонта крыши.

«Действительно, подрядчик работ Фонда капремонта РС(Я) не учел погодные условия при демонтаже старой крыши. В связи с этим произошло затопление дождевыми водами некоторых квартир. Совместно со старостой дома ведется определение квартир, где выявлены протечки», — сказал он.

Чиновник добавил, что управа направила письмо в Фонд капитального ремонта с требованием, чтобы его подрядчик провел восстановительные работы в подтопленных квартирах, либо компенсировал стоимость внепланового ремонта и поврежденного имущества.

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