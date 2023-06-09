Якутянка разбила лицо подруге, причиной разборок стал сторис в соцсети

Фото: KP.RU

Верховный суд Якутии оставил в силе приговор 26-летней якутянке признанной виновной в избиении подруги, сообщает пресс-служба суда.

Девушку осудили по п. «з» ч. 2 ст. 112 УК РФ (умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью, не опасного для жизни человека).

Инцидент произошел ночью 6 марта 2022 года. Пьяная девушка выложила сторис в соцсетях с нецензурными смайликами, посвященными подруге. Та увидела это и приехала разбираться. Встреча закончилась дракой, после которой подруги решили продолжить распивать алкоголь.

Но, видимо, обида еще таилась в груди. Подогретая алкоголем осужденная схватил телефон и ударила свою подругу по лицу. Не будем перечислять скучные медицинские термины повреждений, но лицо пострадавшей было сильно повреждено.

Напавшей девушке дали 1 год 3 месяца условно, с испытательным сроком на один год.

Кроме того, на осужденную возложена обязанность встать на учет в специализированный государственный орган и являться на регистрацию в установленные инспектором дни. Также ей запрещено без уведомления специализированного государственного органа менять место жительства.

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