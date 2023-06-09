В Якутии продолжает работать самолет-зондировщик Росгидромета

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии продолжает работу самолет-зондировщик Росгидромета Як-40, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

По контракту со Службой спасения Якутии его общий налет должен составить 100 часов. Воздушное судно уже отработало 19 часов.

С 19 мая самолет совершил вылеты в городской округ «город Якутск», Хангаласский, Сунтарский, Олекминский, Нерюнгринский и другие районы, вызвав искусственные осадки.

Сегодня, 9 июня, в 10.30 часов по местному времени самолет вылетел в Хангаласский, Мегино-Кангаласский и Усть-Майский районы. Воздействие на ресурсную облачность происходит с помощью специальных пиропатронов. Всего отстреляно 313 таких пиропатронов.

Самолет-зондировщик Як-40 прибыл в Якутию 18 мая. Контракт на выполнение работ Центральная аэрологическая обсерватория заключила со Службой спасения Якутии на сумму 80 миллионов рублей. Основная цель — это предотвращения природных пожаров с помощью снижения класса пожарной опасности в лесах.

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