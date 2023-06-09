В Якутске откачивают воду после обильного дождя

Фото: мэрия Якутска

В Якутске утром прошел первый летний дождь и, как обычно, улицы снова оказались в лужах. Ведется работа по откачке воды в заниженных местах, сообщает Служба эксплуатации городского хозяйства.

Шесть единиц техники МУП «Жилкомсервис» (АСМ) откачивают воду с заниженных мест на улицах Ярославского, Дзержинского Хабарова, Орджоникидзе, Октябрьская, Белинского, Петровского и возле Автовокзала.

При необходимости на откачку воды с заниженных мест могут направить до 20 единиц техники.

В округах откачку проводят подрядные организации, с которыми управы заключили договоры. При помощи мотопомп и электронасосов откачивают воду с дворовых территорий МКД и территории частного сектора.

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