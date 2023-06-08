В Якутии завели уголовное дело на водителя, который травмировал пассажиров в ДТП с «КАМАЗом»

Фото: прокуратура Якутии

В Якутии завели уголовное дело на водителя, по вине которого получили травмы семь человек, а одна женщина скончалась. Все они были пассажирами Honda Odyssey, которых мужчина за плату обязался перевезти из Якутска в Намцы. Пассажиров водитель нашел через мобильное приложение.

По дороге мужчина устроил ДТП со встречным «КАМАЗом», из-за чего пассажиры чудом остались живы. Различные травмы получили все семь пассажиров, включая грудного ребенка. Пожилая женщина впоследствии скончалась в больнице. На водителя завели уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, которые повлекли гибель человека.

«Проверкой прокуратуры установлено, что при предоставлении услуг пассажирской перевозки водителем допущен ряд нарушений, в том числе перевозка пассажиров осуществлена в отсутствие соответствующего разрешения, автомобиль не оборудован детским удерживающим устройством и т.д.», – перечислили в прокуратуре.

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