В Якутии водитель переехал подростка и скрылся с места ДТП

Фото: ГИБДД Якутии

В Якутии ищут водителя, который вечером 6 июня устроил ДТП в Мархе. Мужчина за рулем Toyota Probox сбил несовершеннолетнего пешехода, после чего скрылся с места аварии.

Как рассказали в полиции, ДТП произошло в районе Заводской, 16. После ДТП на место подоспели врачи, которые забрали пострадавшего подростка в больницу. Ему диагностировали ушиб бедра.

«Госавтоинспекция напоминает, что водителю, оставившему место ДТП, судом будет определено административное наказание в виде лишения права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административного ареста на срок до 15 суток», – отметили в ГИБДД.

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