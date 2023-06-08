Якутский Ил Тумэн за пять лет принял 600 новых законов

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Глава Якутии Айсен Николаев подвел пятилетние итоги работы Ил Тумэна. Он выступил в ходе заключительного пленарного заседания Государственного Собрания: по подсчетам главы, за пять лет депутаты приняли 600 республиканских законов.

«Из них Госсобранием было поддержано 125 моих законодательных инициатив, 148 законопроектов правительства республики. За этими цифрами стоит огромная работа по совершенствованию федерального и республиканского законодательства, в том числе, поддержка поправок в Конституцию РФ, принятие поправок в Конституцию региона», – отметил Николаев.

Глава Якутии выразил благодарность депутатам, заявив, что от их решений зависели жизнь и здоровье жителей региона.

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