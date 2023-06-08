Полиция Якутии ищет женщину, которая совершила преступление по «наркотической» статье

Фото: МВД Якутии

МВД Якутии опубликовало ориентировку на женщину, которая стала фигурантом уголовного дела. Светлану Смирнову подозревают в совершении преступления, подпадающего под статью 228 УК РФ – то есть связанного с наркотиками, их покупкой, продажей или хранением.

«Полицией разыскивается Смирнова Светлана Ромиковна 1992 года рождения. Лиц, обладающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемой, просьба сообщить по телефону+7 (999) 949-12-44», – сообщили в полиции.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.