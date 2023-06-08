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НовостиОбщество8 июня 2023 8:36

Днем 9 июня в Якутске ожидается дождь

Ветер северо-западный 4-9 м/с
Мария МАКАРОВА
Фото: KP.RU

Фото: KP.RU

Днем 9 июня температура воздуха в столице республики достигнет плюс 18-20 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Утром, днем небольшой дождь, ветер северо-западный 4-9 м/с. Ночью +9+11°, днем +18+20°», — говорится в прогнозе.

Сегодня днем в три часа в городе зафиксировано плюс 23 градуса, ветер 3 м/с.

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