В Якутске произошел пожар в частном доме в микрорайоне Марха

Фото: соцсети

В Якутске днем 8 июня произошел пожар в частном доме в Индигирском переулке микрорайона Марха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия первых пожарных подразделений открытым огнем горели частный дом, гараж и баня. Сейчас производится тушение пожара и защита рядом стоящих строений. Информации о пострадавших нет.

К ликвидации привлечены порядка 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp)

Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.