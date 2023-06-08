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НовостиПроисшествия8 июня 2023 8:15

В Якутске произошел пожар в частном доме в микрорайоне Марха

Горят частный дом, гараж и баня
Мария МАКАРОВА
Фото: соцсети

Фото: соцсети

В Якутске днем 8 июня произошел пожар в частном доме в Индигирском переулке микрорайона Марха, сообщает пресс-служба ГУ МЧС РФ по Якутии.

На момент прибытия первых пожарных подразделений открытым огнем горели частный дом, гараж и баня. Сейчас производится тушение пожара и защита рядом стоящих строений. Информации о пострадавших нет.

К ликвидации привлечены порядка 30 человек личного состава и 7 единиц техники.

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