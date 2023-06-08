В Якутии первые 11 выпускников сдали ЕГЭ на 100 баллов

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

В Якутии стали известны первые результаты единого государственного экзамена, сообщает пресс-служба главы и правительства республики.

26 мая выпускники сдавали ЕГЭ по литературе, химии, географии. По литературе высшую оценку получили 8 юных якутян. Это Юлия Тюрюмина из Алданского лицея, Анна Невская из Усть-Майской средней школы, София Евстратова из средней школы №12 и Елизавета Граф из средней школы №23 города Мирный, Мария Савкина из гимназии №1 города Нерюнгри, Дарина Тимофеева из физико-технического лицея и Полина Евсеенко из городского лицея города Якутска, Анна Будищева из школы №2 поселка Жатай.

ЕГЭ по химии на наивысший балл сдали 3 выпускника: Илья Манохин из гимназии №2 города Нерюнгри, Екатерина Цивилева из городской классической гимназии города Якутска, Владислав Алексеев из республиканского лицея-интерната.

Отличившихся выпускников и их педагогов поздравил глава республики Айсен Николаев в своем телеграм-канале. «От всей души поздравляю ребят и их учителей. Вы большие молодцы!», — написал глава.

Напомним, по указу главы республики Айсена Николаева выпускникам за наивысший результат в год 100-летия ЯАССР была установлена премия по 100 тысяч рублей. С этого года также будут награждать и их учителей.

Сегодня, 8 июня, проходит экзамен по обществознанию. На участие заявлено 2637 выпускников текущего года. Свои результаты по обществознанию участники узнают не позднее 23 июня.

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