Трудовые династии - гордость АЛРОСА

Константин и Александра Прокопьевы. Фото: Предоставлено героями публикации

БОЛЕЕ 100 ЛЕТ В АЛРОСА

Александра и Константин Прокопьевы из села Сунтар - родоначальники большой династии работников АЛРОСА, чей общий трудовой стаж в компании 104 года. В данное время трое из семьи Прокопьевых работают в АЛРОСА, причем в одном подразделении - на Обогатительной фабрике № 12 в городе Удачном.

Александра Николаевна говорит, что с юности мечтала о такой работе. И вот уже 42 года она работает в АЛРОСА.

- Я начала работу флотатором в 1981 году на фабрике № 12. Этому предшествовала учеба в Мирнинском ГПТУ № 14. Помню, как на глаза попалось объявление в газете о приеме в это училище. Я сразу, не раздумывая, решила поступать. Выбрала специальность «обогатитель широкого профиля» и поехала, - рассказывает она.

Сын Александр Прокопьев. Фото: Предоставлено героями публикации

После училища восемь выпускников из группы обогатителей приехали по направлению в Удачный. Среди них был и будущий муж Александры - Константин Прокопьев.

- Первую квартиру получили в 1985 году, в том же году родился наш сын Илья, - продолжает Александра Николаевна. - На работу ходили в разные смены, детей приходилось оставлять одних почти по два часа, но мы не унывали. Нам нравилась работа, которой мы жили, всегда была поддержка.

К тому времени, когда двое старших детей Прокопьевых подросли, в Удачном открыли филиал Мирнинского ГПТУ. Родители посоветовали им поступить в училище, получить профессию, начать работать, а после продолжить учебу заочно. Поэтому сыновья Александр и Илья получили профессию электриков, а дочь Елена - обогатителя. Все они начали свою трудовую деятельность в Удачнинском ГОКе.

Александра Николаевна с внуками. Фото: Предоставлено героями публикации

Сын Александр работал электрослесарем на фабрике № 12 АЛРОСА. В данный момент - начальник филиала «Ростелекома» в селе Оленек. Проводил оптоволоконный интернет в Оленекском улусе. Второй сын Илья работает электриком в Удачном.

Дочь, Елена Константиновна, работает рядом - сепараторщиком на той же фабрике № 12, только в другие смены. И трудовая биография также повторяет мамину - после школы она поступила в ПТУ № 28 города Удачного и начинала флотатором. Так же, как мама, Елена - одна из лучших в своем деле. В 2018 году принимала участие в конкурсе профессионального мастерства АЛРОСА и конкурсе рационализаторских предложений. С 2022 года исполняет обязанности мастера смены.

Здесь же, на 12-й фабрике, Елена встретила своего будущего супруга Евгения Плотникова, который после армии приехал работать в АЛРОСА. А трудоустроиться в компанию ему посоветовал отец Геннадий Михайлович. Они оба - электросварщики высокого класса. Евгений - передовик производства и лучший по профессии. Как наставник передает свое мастерство студентам колледжа на практике. Имеет множество благодарственных писем и грамоты от руководства обогатительной фабрики, директора УГОКа и профкома.

Елена и Евгений с детьми. Фото: Предоставлено героями публикации

Геннадий Михайлович Плотников сейчас находится на заслуженном отдыхе, живет в Удачном, раньше работал электрогазосварщиком в Удачнинском ремонтно-строительном специализированном управлении (ныне Ремонтно-специализированный цех).

Две дочери Плотниковых пока не определились с выбором, но, возможно, подрастает смена, задумывается Елена. Если дети решат пойти по стопам родителей, бабушки и дедушек, чей трудовой стаж перешагнул вековой рубеж, добрая традиция семейной династии Прокопьевых-Плотниковых будет продолжена.