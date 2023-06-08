Евгений Перфильев стал министром экологии Якутии

Фото: Василий КОНОНОВ/ИЛ тУмэн

8 июня народные депутаты Госсобрания Ил Тумэн поддержали о назначение на должность министра экологии, природопользования и лесного хозяйства Якутии Евгения Перфильева.

По словам главы Якутии Айсена Николаева, Евгений Перфильев – компетентный руководитель, его опыт и профессионализм не вызывает никаких сомнений.

– Под его руководством за эти годы эффективно решаются задачи в области охраны окружающей среды, экологической безопасности, по обеспечению рационального природопользования и развития лесного хозяйства, водных отношений и сохранения охотничьих ресурсов. Впервые в 2022, 2023 годах благодаря его непосредственному участию Якутия получила статус готовности к пожароопасному сезону, – отметил руководитель региона.

Напомним, что Перфильев был назначен исполняющим обязанности министра экологии Якутии 15 декабря 2021 года, что является своеобразным рекордом для нахождения в должности и.о.

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