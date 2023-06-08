Глава Якутии Айсен Николаев: «Вся территория республики должна охраняться от лесных пожаров»

Фото: пресс-служба главы и правительства Якутии

За последние два года охраняемая от лесных пожаров зона лесного фонда Якутии увеличена с 37 миллионов га до 71 миллиона, сообщил 8 июня на пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) глава республики Айсен Николаев.

По словам главы, эта работа будет продолжена в последующие годы.

«Всего лишь за два года охраняемых от лесных пожаров территория была увеличена с 37 миллионов га до 71 миллиона га. Конечно же, в идеале вся территория Якутии должна охраняться от лесных пожаров. Этот вопрос в увязке с увеличением финансирования надо настойчиво ставить на федеральном уровне», — сказал Айсен Николаев.

Площадь лесного фонда Якутии составляет 254 миллиона гектаров. Если сегодня 71 миллион относится к охраняемым зонам, остальные 183 миллиона — это так называемые зоны контроля, к которым относятся труднодоступные и удаленные территории.

Для обслуживания вновь образованных охраняемых зон в 2022 году было создано 3 новых авиаотделения республиканской Авиалесоохраны — в Томпонском, Верхнеколымском и Оймяконском районах. В этом году создана парашютная группа в Сунтарском авиаотделении. Также увеличены маршруты авиапатрулирования.

Напомним, что по итогам пожароопасного сезона 2022 года количество природных пожаров было снижено в 3 раза, а пройденная огнем площадь — в 14 раз. Федеральное финансирование в прошлом году было увеличено в 5,6 раз и составило более 1,6 миллиарда рублей. Еще почти 1 миллиард рублей был направлен из республиканского бюджета. В этом году объем средств на охрану лесов от пожаров остался на уровне 2022 года.

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