В Якутии установят дополнительные камеры фиксации нарушений на дорогах

Фото: Управтодор Якутии

На дорогах Якутии установят 11 новых комплексов фотовидеофиксации нарушений. Об этом сообщили в Управтодоре Якутии, однако не уточнили, где именно разместят камеры. Установить все комплексы планируется до конца этого года.

«В Якутске уже практически на всех больших перекрестках и в местах концентрации ДТП установлены камеры фиксации нарушений. Эти меры повышают дисциплинированность водителей и реально способствуют снижению аварийности. Так, за последние 5 лет серьезных ДТП с тяжкими последствиями на участках, где расположены комплексы, не зарегистрировано», – отметили в ведомстве.

Также в Управтодоре подсчитали, что на дорогах региона уже работают 121 комплекс. Помимо этого решается вопрос о покупке 5 мобильных комплексов «АвтоУраган МС» для экипажей ГИБДД.

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