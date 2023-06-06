В Якутске после семилетнего перерыва стартовала Спартакиада

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутске прошло торжественное открытие Спартакиады «Спортивные якутяне». В последний раз соревнования проводились в республике в 2016 году. С тех пор турнир немного изменился: на него съехалось больше участников, добавились новые виды спорта, а команды разделили на группы.

«Только представьте себе – в отборочных этапах участвовали более 63 тысяч школьников – это почти каждый второй ученик нашей огромной Якутии! А для участия в финале в Якутск приехали 1300 юных спортсменов со всей республики – лучшие из лучших!», – написал глава Якутии Айсен Николаев.

Соревнования будут проходить в Якутске до 11 июня, всего будут разыграны 115 комплектов медалей. При этом Николаев заверил, что теперь Спартакиада вновь будет ежегодной.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.