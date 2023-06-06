В Якутске увеличат количество паромов на переправе в Нижний Бестях

Фото: Минтранс Якутии

В Якутии увеличат количество паромов, курсирующих по переправе Якутск – Нижний Бестях. Сейчас там ходят 12 паромов: власти планируют увеличить их количество до 14. Эту цифру министр транспорта Владимир Сивцев назвал «максимально возможной».

«Стоит отметить, что за последние годы на переправе обустроен накопитель, что позволило избежать конфликтных ситуаций и всего того, что было ранее. Настроено мобильное приложение, в скором времени будут введены электронные платежи», – отметил Сивцев.

По данным министра, каждый будний день паромы перевозят около 2,5 тысяч автомобилей, а в выходные дни их количество вырастает до 3,8 тысяч. При этом Сивцев подчеркнул, что с прошлого года увеличились тарифы только на перевозку легковых автомобилей – с 500 до 650 рублей.

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