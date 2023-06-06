Жителя Якутии посадили за побег от полиции и драку с участковым

Фото: СК Якутии

В Якутии суд вынес приговор жителю Нюрбинского района за насилие над представителем правоохранительных органов. Мужчина побил участкового, а до этого сбежал из-под надзора полиции. Теперь ближайшие 4 года он проведет в колонии строгого режима.

Как рассказали в СК, история началась в апреле в Сунтаре. 31-летний мужчина, который был подвергнут административному надзору, проигнорировал условия выдвинутые судом, и был отправлен под административный арест. Его отправили в изолятор временного содержания, однако вскоре задержанный пожаловался на проблемы со здоровьем, и его доставили в больницу.

Судя по всему, это было уловкой, чтобы сбежать из изолятора. Оказавшись в больнице, мужчина самовольно скрылся из медучреждения и отправился к себе домой. Туда же выехали участковый уполномоченный и помощник оперативного дежурного.

Полицейские застали беглеца дома, однако возвращаться в изолятор он отказался. Более того – из личной неприязни к участковому он напал на него. После этого мужчину задержали и отправили под суд по статье о применении насилия в отношении представителя власти.

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