В конкурсе «Миссис Россия мира – 2023», где участвовали четыре якутянки, победила хабаровчанка Наталья Оскар

Фото: Сергей БОБЫЛЕВ/ТАСС

5 июня в Москве подвели итоги конкурса красоты для замужних женщин - «Миссис Россия мира-2023», сообщает ТАСС.

«Миссис Россия-2023» стала жительница Хабаровска Наталья Оскар, представлявшая Дальний Восток. Она опередила 83 претенденток на это звание и получила корону. Теперь Наталья Оскар может отправиться на любой из международных конкурсов красоты.

«Миссис Россия мира – 2023» получила Алиса Голубева из Новосибирска. Она получила возможность представлять Россию на международном уровне – в конкурсе «Миссис мира – 2023».

В конкурсе также принимало участие четыре якутянки: бизнес-леди из Алданского района Яна Перевалова, модель Plus-Size Татьяна Бурдуковская также из Алдана, модель Туйара Слепцова и заведующая отделением медицинской реабилитации ГАУ РС(Я) РЦМР и СМ Алена Прокопьева. К сожалению, ни одной из якутянок не удалось получить ни одного титула, хотя мы считаем, что они были этого достойны. Посмотрите их фото:

Татьяна Бурдуковская. Фото: mrsworld.ru

Яна Перевалова. Фото: mrsworld.ru

Алена Прокопьева. Фото: mrsworld.ru

Туйара Слепцова. Фото: mrsworld.ru

В 2023 году в финал конкурса вышли 83 участницы из разных регионов страны, самой старшей из них - 62 года.

«Миссис Россия мира» - национальный этап международного конкурса красоты для замужних женщин Mrs. World, который традиционно проходит в США. Он проводится с 1984 года.

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