В Якутии открыли отреставрированную Николаевскую церковь

Фото: Андрей СОРОКИН

6 июня в селе Кердем Хангаласского района торжественно открыли после реставрации Николаевскую церковь, сообщает пресс-служба главы и правительства Якутии.

Строительство Качикатской Николаевской церкви началось в 1892 году на средства прихожан и благотворительного сбора. В 1920 году церковь была закрыта, были сняты кресты и купола, здание храма использовалось как изба-читальня, в котором проходили собрания, концерты, служило складом, канцелярией сельского совета.

Фото: Андрей СОРОКИН

Реставрация храма проводилась за счет федеральных средств, а также при участии меценатов и на пожертвования жителей. Это был один из объектов, восстановленных к 100-летию ЯАССР.

Работы по восстановлению Николаевской церкви начались в январе 2020 года и завершены в декабре 2021 года. Проведены работы по подготовке иконостаса и сбор средств на внутреннее убранство церкви. Храм однопрестольный, деревянный, в одной связи с колокольней. Общая площадь церкви составляет 188,80 кв. метров.

Фото: Андрей СОРОКИН

Из семи подобных объектов в районе на сегодняшний день сохранилась только одна церковь во II Жемконском наслеге. На сегодня церковь является прекрасным примером восстановления церкви, проведенного якутскими мастерами.

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