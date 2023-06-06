В Якутии бывших полицейских будут судить за избиение задержанных

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Трое бывших сотрудников отдела МВД по Нерюнгринскому району предстанут перед судом по статье «превышение должностных полномочий с применением насилия и специальных средств».

Как сообщает прокуратура Якутии, им вменяется избиение задержанных и применение спецсредств.

По версии следствия, двое из обвиняемых в октябре 2021 года в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий задержали мужчину и, пытаясь добиться от него признания, избили его ногами и руками по голове и туловищу.

В декабре 2021 года все трое обвиняемых незаконно задержали директора одной из коммерческих организаций в офисе предприятия. Также пытаясь «выбить» показания по уголовному делу, они избили его и применили спецсредство, вероятно перцовый баллончик, причинив легкий вред здоровью. И это только два эпизода, которое смогли доказать следователи. Кто знает, сколько их было на самом деле.

Уголовное дело возбуждено по материалам Управления ФСБ России по Якутии, а расследовано отделом по расследованию особо важных дел СУ СК России по республике. Дело направлено в суд.

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