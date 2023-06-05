В Якутии водитель автокрана задел стрелой высоковольтные провода и сгорел заживо

Фото: "Кримякутия"

В Якутии произошел трагический случай в Усть-Алдане, сообщает «Кримякутия». Там сгорел водитель автокрана: во время движения он задел стрелой высоковольтные провода, и получил мощный разряд электричества.

Судя по опубликованным фотографиям, после того как кран задел провода случился пожар. Машина выгорела полностью – водитель из-за удара током выбраться не смог.

Очевидцы вызвали на место пожарных: те потушили огонь, но спасти рабочего, разумеется, не смогли.

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