В Якутии велосипедист протаранил иномарку на встречной полосе

Фото и видео: ГИБДД Якутии

В Якутии, в городе Алдан произошло ДТП с участием автомобиля и велосипедиста. Спровоцировал его велосипедист – как рассказали в ГИБДД, юноша разогнался с уклона и вылетел на встречную полосу, где столкнулся с «Мицубиси Лансер». Момент аварии попал на видео.

17-летний юноша получил травмы и был доставлен скорой помощью в больницу. После осмотра его направили в травматологическое отделение. В полиции подчеркнули, что оба участника аварии были трезвы.

Само ДТП произошло в светлое время суток, без осадков и на сухом асфальте. В ГИБДД проверяют обстоятельства ДТП, но вероятно единственным виновным в аварии окажется велосипедист.

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