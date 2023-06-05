В Якутске восстанавливают ипподром в местности Ус Хатын

Фото: мэрия Якутска

В Якутске проводят восстановительные работы на ипподроме местности Ус Хатын. Там менее чем через месяц пройдет «Ысыах Туймаады -2023». К празднику на ипподроме подготовят скаковые дорожки для забега лошадей.

«Ысыах Туймаады-2023» пройдет 24-25 июня. Гостей праздника ожидает состязание по национальным видам спорта «Игры Дыгына-2023». В первый же день праздника на ипподроме пройдут конные скачки.

На проведение техобслуживания ипподрома из бюджета предусмотрено выделить чуть больше миллиона рублей. За эту сумму власти установят тюсюлгэ, организуют сами скачки и проведут праздничный банкет.

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом журналистам «КП – Якутия»: +7 964 415-40-38 (WhatsApp) Наши соцсети и мессенджеры: Телеграм-канал, группа в WhatsApp, Вконтакте, Одноклассники.