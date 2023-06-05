АЛРОСА подключает к экологическим проектам учащихся школ республики

Иллюстрация из сборника «Колодец сказок». Фото: Экологический центр АЛРОСА

Вопросы экологического просвещения занимают особое место в социальной политике алмазной компании. Совместно с республикой АЛРОСА реализует экологические проекты, главная задача которых - сохранение хрупкой якутской природы. Участие в проектах принимают и учащиеся школ республики.

Дети принимают участие в экосубботниках. Фото: Экологический центр АЛРОСА

Каждый год АЛРОСА выделяет более 6 миллиардов рублей на экологию и природоохранные мероприятия: минимизацию воздействия на экологическое состояние территорий присутствия, использование возобновляемых источников энергии, переработку мусора, сокращение потребления воды, восполнение лесных ресурсов и др. Особое место занимают социально-экологические проекты, поддержка экологических программ и просветительских проектов.

Ежегодно Экологический центр АЛРОСА организует акцию для школьников Вилюйской группы улусов, чтобы привить любовь к родной природе. Сотрудники Экоцентра проводят открытые экологические уроки, сами активисты рассказывают о значении природоохранной деятельности, о том, как важно оберегать и сохранять экосистемы в регионе. В прошлом году в акции приняли участие 450 учащихся девяти школ Вилюйской группы улусов.

Сотрудники Экоцентра АЛРОСА проводят открытые экологические уроки. Фото: Экологический центр АЛРОСА

Не первый год АЛРОСА поддерживает движение юных экологов республики «Зеленые пионеры Якутии». Компания выступает генеральным партнером движения, оказывая разностороннюю помощь.

Многие мероприятия экологической направленности, а также по поддержке местных сообществ предусмотрены соглашением о сотрудничестве между алмазодобывающей компанией, Минэкологии РС(Я) и Фондом экологической безопасности Дальнего Востока (ФЭБ ДВ).

По итогам прошлого года было реализовано 14 различных проектов по экологическому просвещению, многие из которых будут продолжены и в этом году. В рамках сотрудничества с ФЭБ ДВ в этом году алмазная компания выступает спонсором различных мероприятий в области экологии. Финансовая поддержка составляет 12 миллионов рублей.

На базе Центра отдыха и оздоровления детей «Сосновый бор» в Якутске проходят экологические смены. Фото: Экологический центр АЛРОСА

Экологический центр АЛРОСА ежегодно создает проекты для детей и подростков, чтобы с самого детства прививать им любовь и бережное отношение к природе. Например, в сборник «Колодец сказок» вошли лучшие произведения детей, где герои личным примером показывают, насколько важно беречь окружающую среду.

Сборник «Колодец сказок» был издан на русском, якутском и эвенкийском языках, что очень важно для сохранения культуры и традиций коренных малочисленных народов Севера.