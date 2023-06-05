В Якутске ревнивца осудили на 13 лет лишения свободы за убийство соседа

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Якутске мужчина на основании вердикта коллегии присяжных заседателей осужден к 13 годам лишения свободы за убийство на почве ревности, сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Житель Якутска в августе 2019 года, будучи пьяным и на почве ревности к своей сожительнице, нанес 6 ударов ножом в грудную клетку мужчине, проживавшему в соседней квартире. От полученных ранений тот скончался на месте происшествия.

Сам подсудимый вину в совершении убийства не признал. Он выдвигал версию о своей непричастности, указывая о наличии алиби. Однако государственное обвинение представило присяжным заседателям неоспоримые доказательства виновности подсудимого в совершении убийства.

Суд приговорил подсудимого к 13 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.

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