Во вторник в Якутске ожидается до 23 градусов тепла

Фото: KP.RU

Днем во вторник, 6 июня, в Якутске температура воздуха составит до +23 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Преимущественно без осадков, ветер северо-западный 5-10 м/с. Ночью +9+11°, днем +21+23°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +21 градус, западный ветер 6 м/с.

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