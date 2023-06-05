В Якутии брат зарезал 66-летнюю сестру на глазах у матери

Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Семейная трагедия произошла 11 февраля 2023 года в городе Ленске. О событиях того дня рассказала пресс-служба Верховного суда Якутии.

Обвиняемый был пьян. Его 66-летняя сестра упрекнула его за постоянное пьянство, отсутствие работы и постоянного источника дохода. Мужчине 51 год.

Тогда брат сходил в комнату за охотничьим ножом, вернулся и хладнокровно нанес сестре, сидевшей на диване, не менее девяти ударов ножом в жизненно-важные органы. Потерпевшая скончалась на месте.

Все это время в квартире находилась их мать. Все произошло у нее на глазах.

Ленский районный суд признал мужчину виновным по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и приговорил к 13 годам исправительной колонии строгого режима. Верховный суд Якутии не удовлетворил апелляционную жалобу адвоката осужденного и оставил приговор без изменений.

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