На улице Аммосова в Якутске вместо вырубленного тальника высадили ели

Фото: KP.RU

На улице Аммосова возле МФЦ высадили обещанные ели вместо вырубленного осенью тальника. Тальник срубили в конце сентября, чем вызвали возмущение горожан.

Фото: KP.RU

В СЭГХ Якутска объяснили, что на их месте высадят голубую ель. Сначала их хотели высадить сразу, но выпал снег. Затем обещали, что посадка деревьев произойдет весной. На месте будущих саженцев подготовили грунт.

И вот только в начале июня аллея, наконец, украсилась молодыми саженцами ели. Правда, не голубыми, а классическими зелеными. По данным «КП – Якутия», их высадили за счет владельца здания Аммосова, 18.

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