Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова рассказала подробности о предстоящей свадьбе

Фото: соцсети

Пятикратная чемпионка России и трехкратная победительница Московского марафона Сардана Трофимова выходит замуж. Об этом она рассказала в соцсетях: по словам Сарданы, молодой человек сделал ей предложение еще в ноябре, на отдыхе в Дубае, во время совместного погружения на дно Персидского залива.

«29 ноября 2022 года на глубине Персидского залива я сказала «ДА!», – написала спортсменка.

В беседе с Sakhaday она рассказала, что свадьба состоится 16 июня. Торжественная часть пройдет в одном из якутских ресторанов. Женихом спортсменки стал Евгений, горный инженер родом из Намского улуса.

«До свадьбы осталось меньше двух недель. Это будет классическая свадьба, никак не связанная с тематикой спорта. Платье готово, остались последние штрихи», – добавила Трофимова.

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