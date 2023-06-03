Мэр Якутска Евгений Григорьев прибыл в Улан-Удэ на празднование 100-летия Бурятии

Видео: t.me/igorshutenkov

Глава Якутска Евгений Григорьев прибыл в Улан-Удэ на празднование 100-летия Бурятии, сообщил в своем телеграм-канале мэр Улан-Удэ Игорь Шутенков.

Он отметил, что между двумя столицами республик будет подписано соглашение об установлении межмуниципального сотрудничества.

«Будем развивать взаимовыгодные экономические, научные, технические и культурные связи между Улан-Удэ и Якутском», — подчеркнул Шутенков.

Глава Улан-Удэ добавил, что дружит с Евгением Григорьевым давно. Оба мэра вместе работают по проблеме безнадзорных животных в Ассоциации сибирских и дальневосточных городов.

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