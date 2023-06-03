Якутская легкоатлетка Сардана Трофимова выходит замуж

Фото: соцсети Сарданы Трофимовой

2 июня известная якутская легкоатлетка Сардана Трофимова в своих соцсетях сообщила, что в скором времени выходит замуж.

Она рассказала, что приняла предложение выйти замуж еще в ноябре прошлого года. Предложение было сделано максимально романтично — на глубине Персидского залива во время занятий дайвингом.

А в честь предстоящего волнительного события подруги спортсменки устроили для нее традиционный девичник. Однако личность своего жениха Сардана Трофимова пока не раскрывает.

Как пишет издание Sakhalife, известно, что ее избранник родом из Намского района Якутии. Ранее спортсменка публиковала романтичное видео с ним, но без раскрытия инкогнито.

Сардана Трофимова родилась 28 марта 1988 года. Родом из Верхневилюйского района. Бегать начала еще в школе. И постепенно шаг за шагом она улучшала свои показатели.

В прошлом году она приняла второе гражданство Кыргызстана из-за санкций по линии Олимпийского комитета в отношении российских легкоатлетов. Ведь главная цель марафонки — попасть на Олимпиаду. И она упорно идет к своей мечте.

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