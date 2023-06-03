Якутский борец Айаал Лазарев возвращается на большой ковер

Фото: «Спорт Якутии»

Якутянин Айаал Лазарев, представляющий команду Кыргызстана, после долгого перерыва возвращается на международный ковер, сообщает «Спорт Якутии».

Чемпион Азии, призер Кубка мира и двукратный участник Олимпийского игр примет участие в рейтинговом турнире UWW «Каба Уулу Комжомкул и Раатбек Санатбаев», который состоится в Бишкеке в эти выходные.

Якутянин будет бороться в самой тяжелой весовой категории до 125 кг.

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