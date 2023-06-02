Кинопродюсер Сардана Саввина ушла из «Сахафильма» после назначения нового директора

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Кинопродюсер Сардана Саввина покинула госкомпанию «Сахафильм». Ранее появлялась информация, что ей было предложено занять пост генерального продюсера кинокомпании. Однако в разговоре с «КП-Якутия» Саввина подтвердила, что ее уволили, хотя срок контракта заканчивался только в конце 2023 года.

Также вчера, 1 июня, коллективу «Сахафильма» представили нового врио директора: им стал бывший глава кинотеатра «Лена» Алексей Егоров. Он получил пост после слияния «Лены» с «Сахафильмом».

«Якутия Инфо» пишет, что уход Саввиной может быть напрямую связан с назначением Егорова, однако пока официальной информации на этот счет нет. Отметим, что Саввина продюсировала такие известные фильмы, как «Не хороните меня не без Ивана» и «Надо мною солнце не садится».

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