Символом Международных спортивных игр «Дети Азии» в Якутии стал Мамонтенок

Фото: тг-канал Айсена Николаева

Для VIII Международных спортивных игр «Дети Азии» выбрали официальный символ. Сами игры пройдут в 2024 году в Якутии. Как сообщил глава республики Айсен Николаев, символом был выбран Мамонтенок, которого придумали якутянки Наталья Иванова и Туйаара Тордуянова.

«Сила и упорство, доброта и спокойствие - это то, что приходит мне на ум, когда я смотрю на талисман «Детей Азии». Я очень рад, что наш Мамонтенок символизирует свойства настоящего спортивного характера, с помощью которых юные спортсмены обязательно добьются своих побед», – написал Николаев.

Глава также добавил, что впервые в истории «Детей Азии» у волонтерского корпуса также появится свой талисман - Мо5отой (Бурундук). По его словам, он олицетворяет ловкость, силу и быстроту.

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