В Якутии запустили первый мусоросжигающий завод

Фото: тг-канал Айсена Николаева

В Якутии запустили в работу первое предприятие по сжиганию мусора. Как рассказал глава республики Айсен Николаев, его открыли в Аллаиховском районе. По мнению главы, это самый оптимальный способ утилизировать мусор, позволяющий сократить их количество на 95%.

Установка по сжиганию мусора работает каждый день, еженедельно утилизируя порядка 137 кубометров мусора. С вывозимыми из района объемами установка вполне успешно справляется.

«Поручил масштабировать проект и в других районах республики, особенно в арктических. Арктика должна быть чистой. Также я поддержал предложение руководства района о выделении субсидий на содержание объекта», – добавил Николаев.

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