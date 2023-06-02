В субботу в Якутске воздух прогреется до 25 градусов тепла

Фото: KP.RU

Днем в субботу, 3 июня, в Якутске температура воздуха составит до +25 градусов, сообщает Якутское УГМС.

«Без осадков, ветер северо-западный 3-8 м/с. Ночью +7+9°, днем +23+25°», — говорится в прогнозе.

Сегодня в три часа дня в столице республики зафиксировали +23 градуса, западный ветер 2 м/с.

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