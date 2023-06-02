Как АЛРОСА поддерживает инициативы школьников в Якутии

Эти ребята предлагают прикладные модели совершенствования различных технологий в науке и производстве. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

В Малой академии наук реализуется программа Всероссийской образовательной инициативы «Сириус. Лето: начни свой проект», которая направлена на вовлечение талантливых школьников в решение проектных задач, связанных с актуальными проблемами науки, технологии и бизнеса. Одним из партнеров инициативы в Якутии является АЛРОСА, на примере которой школьники представили свои проекты.

В Политехническом институте (филиале) СВФУ имени М. К. Аммосова в городе Мирном завершается третий сезон федеральной программы «Сириус. Лето: начни свой проект». В этом учебном году более 50 школьников из районов Республики Саха (Якутия), других регионов РФ и стран СНГ смогли реализовать свои проекты.

Ребята проводят серьезную работу под руководством преподавателей и под наставничеством студентов. Они предлагают прикладные модели совершенствования различных технологий в науке и производстве.

Одним из проектов является «Проектирование и разработка математических моделей энергосберегающих режимов работы технологических установок промышленных предприятий», в котором ребята, работая с АЛРОСА, предлагают действенные методы энергосбережения в промышленных предприятиях компании. Проектом руководит доктор физико-математических наук, директор Политехнического института Александр Семенов. Он рассказал, что в его проекте участвуют трое наставников-студентов и 14 школьников из города Мирного РС(Я), Тюменской, Новосибирской, Омской, Орловской, Астраханской областей и Казахстана. Проект носит прикладной характер и нацелен на оптимизацию систем энергосбережения на промышленных предприятиях при помощи информационных технологий.

Проект - это серьезная работа под руководством преподавателей и под наставничеством студентов. Фото: Пресс-служба АЛРОСА

- Наша академия активно подключилась к программе «Сириус. Лето: начни свой проект», и сегодня наши дети работают над рядом проектов. Одним из наших партнеров является АЛРОСА. Компания принимает активное участие и ставит реальные практические задачи. Далее к их решению подключаются студенты, аспиранты и школьники, которые вместе работают над проектом в течение года, - прокомментировала начальник научно-методического отдела Малой академии наук РС(Я) Яна Лаптева.

Также в конце учебного года в рамках программы «Техномодуль АЛРОСА» запланирована конференция с участием экспертов от АЛРОСА, где будут рассмотрены работы и принято управляющее решение по ним. Многие ребята продолжат дорабатывать свои проекты в следующем году, а также готовить укрупненные испытания по ним. При положительных результатах можно их рекомендовать к внедрению и готовить заявки на регистрацию результата интеллектуальной деятельности.