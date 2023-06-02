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НовостиПроисшествия2 июня 2023 5:05

В Якутии у самолета Як-40 при посадке в аэропорту разрушилась пневматика основной стойки шасси

На борту находилось 22 пассажира и 4 члена экипажа
Мария МАКАРОВА
Фото: russianplanes.net

Фото: russianplanes.net

1 июня в аэропорту города Олекминска произошел авиационный инцидент, сообщает пресс-служба Восточно-Сибирской транспортной прокуратуры.

У самолета Як-40 ПАО «АэроБратск», выполнявшего рейс по маршруту Братск — Олекминск, при выполнении посадки в аэропорту произошло разрушение пневматики левой основной стойки шасси.

На борту находилось 22 пассажира и 4 члена экипажа, пострадавших нет. Транспортная прокуратура даст оценку всем обстоятельствам происшествия, при наличии оснований примет меры реагирования.

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