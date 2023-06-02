В Ленском районе Якутии ребенок выпал с третьего этажа

Фото: пресс-служба прокуратуры Якутии

1 июня в городе Ленске из окна квартиры на третьем этаже многоквартирного дома выпал ребенок 2017 г.р., сообщает пресс-служба прокуратуры Якутии.

Состояние девочки оценивается как средней тяжести, она госпитализирована в учреждение здравоохранения.

Выяснилось, что девочка и ее младшая сестра остались дома одни. Семья на учете в органах профилактики не состоит.

На место происшествия выезжал прокурор Ленского района, по факту инцидента организована процессуальная проверка.

Как сообщает СУ СК РФ по Якутии, пятилетняя девочка и ее годовалая сестра в Ленске на непродолжительное время остались дома без присмотра взрослых, и старшая девочка взобралась на подоконник, оперлась на антимоскитную сетку и выпала из окна.

О произошедшем родителям детей сообщила соседка, прибывшие медики доставили ребенка в больницу с травмами и переломами. В настоящее время ребенок находится в палате интенсивной терапии, ее состояние медики расценивают как средней степени тяжести.

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