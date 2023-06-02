Видео: ребенок на самокате чуть не попал под машину в Якутске

Фото: скриншот видео

В 203 микрорайоне Якутска под колеса автомобиля чуть не попала девочка. Она ехала на самокате и выскочила прямо перед машиной. Все происходящее засняла камера видеорегистратора.

Водитель ехал по внутренней улочке микрорайона. Слева и справа в ряд стояли припаркованные машины. Они заслоняли тротуар и суживали обзор.

Внезапно с левой стороны прямо перед капотом на проезжую часть выехала девочка на самокате. От наезда спасла только молниеносная реакция водителя.

Видео прислали в телеграм-канал «КримЯкутия».

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