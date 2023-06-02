В Якутске ко Дню защиты детей прошли соревнования по фигурному катанию

Фото: федерация фигурного катания Якутии

В Якутске 25 по 27 мая на ледовой арене «Эллэй Боотур» прошли соревнования по фигурному катанию, посвященные ко Дню защиты детей, сообщает федерация фигурного катания Якутии.

Выступило более 80 участников в различных категориях, самому маленькому из них 3 года. Как отметила главный судья соревнований Дарья Андреева, участники продемонстрировали свое мастерство и талант, подарив зрителям не только праздник красоты, но и заряд мощной энергии на льду.

Фото: федерация фигурного катания Якутии

По словам родителей детей, каждые соревнования — это большое событие для юных фигуристов.

Фото: федерация фигурного катания Якутии

«Фигурное катание — очень красивый и зрелищный вид спорта. В нем сочетается грация, сила, упорство, яркость и трудолюбие. Именно в соревнованиях рождается дух спортсмена и вырабатывается характер. Дети учатся красиво передать образ, настроиться на результат. А после соревнований с большим энтузиазмом подходят к тренировкам», — говорят они.

Фото: федерация фигурного катания Якутии

Единственный минус — это то, что ледовые арены в Якутске закрываются на лето. Юные спортсмены с нетерпением ждут тренировок в сентябре.

Фото: федерация фигурного катания Якутии

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